Сергей Шнуров и группа Ленинград в 2019 году решили организовать грандиозный концертный тур по стадионам, на которых проходили матчи ЧМ-2018 по футболу. Рок-музыканты выступят в девяти городах.

Сергей Шнуров и группа "Ленинград" в 2019 году решили организовать грандиозный концертный тур по стадионам, на которых проходили матчи ЧМ-2018 по футболу. Рок-музыканты выступят в девяти городах: откроет тур 4 июня стадион в Калининграде, 14 июня "Ленинград" даст концерт на стадионе "Открытие Арена" в Москве, после отправится в Нижний Новгород (19 июня), Казань (28 июня), Самару (3 июля), Екатеринбург (12 июля), Ростов (6 сентября), Волгоград (21 сентября), последним стадионом станет "Санкт-Петербург Арена" (12 октября)."Культура стадионов существовала во времена, когда был дефицит развлечений, и каждое событие привлекало огромное количество зрителей. Я сам ходил на сольный концерт группы "Аквариум", и СКК был набит битком. Евтушенко читал на стадионах – оказывается, слово тоже "пробивает" стадионы, — вспоминает Шнуров. — Но "Ленинград" — это, конечно, не про слово, и не про мысль. В этом плане, мне кажется, особенность "Ленинграда" в том уникальном чувстве, которое мы транслируем и вызываем — чувстве праздника непослушания, вседозволенности — и каждый в этом хочет поучаствовать. Это чистой воды эмоция".Общее число зрителей во время запланированного турне превысит 400 тысяч человек.Ранее группа "Ленинград" поставила рекорд посещаемости, собрав аншлаг на стадионе "Санкт-Петербург Арена" — выступление Шнурова посетило более 65 тысяч зрителей.