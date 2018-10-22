Мария Максакова в Прямом эфире рассказала о причинах обмена ее квартиры в Москве на Киев перед бегством из России. На следующий день, после того, как она перешла к другу семьи Панаитову, ее мужа Дениса Вороненкова убили, а теперь Максакову с сыном пытаются силой выставить из квартиры в Киеве.

Несколько дней назад появилась информация о том, что в квартиру в Киеве, где живет Мария Максакова с маленьким ребенком после бегства из России, ворвались бандиты.Они собирались выставить сына и няню на улицу. Сама оперная дива в этот самый момент давала интервью программе "Прямой эфир".Квартиру удалось отстоять: вовремя прибыла охрана Максаковой и бойцы спецназа. Однако это событие кинуло тень подозрения в убийстве мужа Максаковой – экс-депутата Дениса Вороненкова на "друга семьи" Дениса Панаитова.Максакова рассказала, что именно он помогал им перебираться из России на Украину и дал ключи от квартиры в Киеве. Правда, не бесплатно. Певица говорит, что аренда была огромной – 8 тысяч долларов в месяц. И тогда Панаитов предложил обмен на московскую квартиру, которую Максаковой ранее подарил Вороненков."Друг семьи" утверждал, что ее, скорее всего, арестуют и отберут, потому и предложил такой "обмен", хотя квартира в Киеве значительно дешевле московской.Впоследствии Панаитов все таки переписал на себя московскую квартиру стоимостью два миллиона долларов, не выплатив за нее Максаковой ни копейки.Певица обращает внимание на то, что право собственности перешло к Панаитову 22 марта, а 23 марта Вороненков был убит. А сейчас Максакову с ребенком пытаются выкинуть и из киевской квартиры.Есть информация, что к ее взлому причастны люди Дениса Панаитова — бывшего сотрудника Одинцовского отдела Следственного комитета России, уволенного оттуда еще в 2013 году.Теперь певица думает, что именно этот "друг семьи" может быть причастен к убийству ее мужа, и рада, что, видимо, невиновен ее бывший муж Владимир Тюрин, который ранее был главным подозреваемым.Гости в студии, обсуждая новый поворот в деле убийства Вороненкова, предполагают, что он перед бегством из России мог набрать на себя финансовых обязательств, которые не выполнил, или же "кинуть" Панаитова при квартирном обмене, за что и расплатился жизнью.Что происходит вокруг Максаковой после ее переезда в Киев, что говорят друзья Панаитова в ответ на ее обвинения? Может ли он быть причастным к взлому, будет ли оперная певица просить прощения у бывшего мужа, и кто стал новым супругом Марии Максаковой?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".