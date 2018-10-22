Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала список претенденток на звание лучшей легкоатлетки мира 2018 года. В шорт-лист вошла российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала список претенденток на звание лучшей легкоатлетки мира 2018 года. В шорт-лист вошла российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене.Напомним, что в этом году Ласицкене выиграла зимний чемпионат мира и летний чемпионате Европы. Россиянка выиграла 25 из 26 турниров, в которых принимала участие.Конкурентами Ласицкене будут еще девять спортсменок, среди которых рекордсменка мира из Кении Беатрис Чепкоеч (бег с препятствиями на 3000 м) и не проигравшая ни одного старта в этом году на дистанции 800 м бегунья из ЮАР Кастер Семеня.Вручения наград IAAF состоится в Монако 4 декабря.