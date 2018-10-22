Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) до конца 2018 года упразднит все свои региональные центры, завершив переход на трехуровневую систему управления.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) до конца 2018 года упразднит все свои региональные центры, завершив переход на трехуровневую систему управления.Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности заместителя руководителя МЧС Игорь Кобзев.По его словам, с 1 января 2017 года ведомство начало переход с четырехуровневой на трехуровневую систему управления: МЧС – регион России – пожарно-спасательный гарнизон. Были ликвидированы Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский и Дальневосточный региональные центры.В данное время в системе министерства имеются четыре региональных центра — Центральный, Южный, Сибирский, которым передали функции упраздненных структур, а также Северо-Западный.Кобзев подчеркнул, что до конца текущего года оставшиеся региональные центры будут переданы главным управлениям МЧС субъектов РФ.