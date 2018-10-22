Вот почему, когда ты получаешь на тест-драйв машину с шильдиком GT, времени отправиться в Швейцарию или хотя бы в Германию у тебя нет? И приходится, преодолевая восьмибальные московские пробки, уповать максимум на не очень-то далекую поездку по одному из самых загруженных областных шоссе, где почувствовать 227 лошадок и возможности-то почти нет.

Вот почему, когда ты получаешь на тест-драйв машину с шильдикомGT, времени отправиться в Швейцарию или хотя бы в Германию у тебя нет? Иприходится, преодолевая восьмибальные московские пробки, уповать максимум на неочень-то далекую поездку по одному из самых загруженных областных шоссе, гдепочувствовать 227 лошадок и возможности-то почти нет.Ноэто не самое неожиданное в испытании очередного доставшегося мне на несколькодней автомобиля. При упоминании класса Gran Turismo почему-то представляются трехдверныйBentley Continental, купе-флагман восьмой серии от BMW, ну или, на крайний случай, KIA Stinger.Когда ты видишь буквы GT на Mitsubishi Outlander, сразу понимаешь, что специфику большихпутешествий в XXI веке автопроизводителибанально замылили и превратили в маркетинговый ход. С таким успехом скоро кэтому привилегированному классу начнут относить все кроссоверы, а то ивнедорожники. В принципе, и маршрутка – тоже в каком-то роде GT.Еслиприглядеться к попавшему мне в руки Outlander повнимательнее, то становитсяясно, что серия GT – удачная реинкарнация тогосамого Sport, которому сто лет в обед. Ну, ладно, не сто – чуть болеедвух, да и изменения в моделях 2016 и 2018 годов безусловно присутствуют. Извидимых снаружи – плавник GPS на крыше, видеокамеры назеркалах, датчики круиз-контроля на бампере.Внутри– богато и удобно. Сиденья, обтянутые перфорированной кожей, приятные пластиковыевставки на панели под темное дерево и такие же на кожаном руле, что кажется поначалунеобычным и даже немного изысканным. Регулируемое водительское сидение во всехвозможных направлениях, трансформирующиеся задние сиденья с регулировкойнаклона спинки, просторный багажник с фальш-полом и дополнительнымпространством. Неужели, и правда – GranTurismo или шильдик GT – намек на гоночный автомобиль?Из новых опций я бы выделил LDW – индикатор пересечениядорожной разметки. Звучит казенно, но для тех, кто пренебрегает поворотниками (ксожалению, автор иногда про них забывает) это – как инспектор ДПС в салоне.Системараспознает полосу, в которой движется машина, и подает звуковые и визуальные сигналы,когда автомобиль пытается выехать за пределы разметки без включения сигналаповорота. Не включил поворотник – машина злобно пищит и заставляет приобщитьсяк неукоснительному соблюдению ПДД.Адаптивным круиз-контролем (АСС) и системой предотвращения столкновений (FCM)сегодня уже никого не удивишь. Полезные помощники, ничего не скажешь, но онидалеко не панацея от аварий. Все-таки, главное действующее лицо на любой дороге– не автомобиль, а его водитель.Еще одна фишка Mitsubishi Outlander GT – система полногопривода S-AWC. В сегменте подобной ни у когобольше нет. По сути это – интеллектуальный привод с вектором тяги и передачейкрутящего момента на каждое колесо в зависимости от положения автомобиля надороге.Производитель обещает идеальную стабильность и управляемость на любыхпокрытиях, но вот бы проверить этусистему зимой в поворотах на скользкой дороге. Опыт мне подсказывает, что лучшене рисковать: уж очень много дорогих машин в день жестянщика лежат в кюветах.Вообще, когда современные машины превращаются вкомпьютеры на колесах – это, с одной стороны хорошо. Но в тоже времяразмывается роль водителя, его навыков и умений принимать быстрые ситуативные решения.Но не будем о грустном. Тем более, что в Outlander GT есть еще один очень приятный момент, обусловленный его резвым трехлитровымдвигателем V6. Я имею в виду его ласкающий уши звук – урчание приускорениях и тихий, спокойный в режиме движения в потоке. Вот только бы шума отдороги чуть поменьше… Динамики двигателя, к слову, хватает и в городе для отрываот конкурентов на светофорах, и на трассе для безопасных обгонов.В целом скажу, что новый Outlander – добротный и удобный в управлении кроссовер премиум-класса для поездок на средние расстояния.В качестве городского автомобиля для индивидуального использования – дороговат поцене и в обслуживании: трехлитровый двигатель в пробках достаточно прожорлив. Ну,а как внедорожник или попутчик для большого путешествия Outlander GT мною пока не испытан: добраться до Швейцарии не удалось в связи с большойзанятостью на работе.Mitsubishi Outlander GTЦена, руб.2 350 000Цена в минимальной конфигурации, руб.2 350 000Двигатель (объем/мощность, л. с.)2998 / 227ПриводполныйРазгон 0-100, сек.8,7Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км8,9/ 12,5Снаряженная масса, кг1 580Длина/ширина/высота, мм4695/1800/1680Клиренс215Объем багажника, л4477(1640)