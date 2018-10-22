Вот почему, когда ты получаешь на тест-драйв машину с шильдиком
GT, времени отправиться в Швейцарию или хотя бы в Германию у тебя нет? И
приходится, преодолевая восьмибальные московские пробки, уповать максимум на не
очень-то далекую поездку по одному из самых загруженных областных шоссе, где
почувствовать 227 лошадок и возможности-то почти нет.
Вот почему, когда ты получаешь на тест-драйв машину с шильдиком
GT, времени отправиться в Швейцарию или хотя бы в Германию у тебя нет? И
приходится, преодолевая восьмибальные московские пробки, уповать максимум на не
очень-то далекую поездку по одному из самых загруженных областных шоссе, где
почувствовать 227 лошадок и возможности-то почти нет.
Но
это не самое неожиданное в испытании очередного доставшегося мне на несколько
дней автомобиля. При упоминании класса Gran Turismo почему-то представляются трехдверный
Bentley Continental, купе-флагман восьмой серии от BMW, ну или, на крайний случай, KIA Stinger.
Когда ты видишь буквы GT на Mitsubishi Outlander, сразу понимаешь, что специфику больших
путешествий в XXI веке автопроизводители
банально замылили и превратили в маркетинговый ход. С таким успехом скоро к
этому привилегированному классу начнут относить все кроссоверы, а то и
внедорожники. В принципе, и маршрутка – тоже в каком-то роде GT.
Если
приглядеться к попавшему мне в руки Outlander повнимательнее, то становится
ясно, что серия GT – удачная реинкарнация того
самого Sport, которому сто лет в обед. Ну, ладно, не сто – чуть более
двух, да и изменения в моделях 2016 и 2018 годов безусловно присутствуют. Из
видимых снаружи – плавник GPS на крыше, видеокамеры на
зеркалах, датчики круиз-контроля на бампере.
Внутри
– богато и удобно. Сиденья, обтянутые перфорированной кожей, приятные пластиковые
вставки на панели под темное дерево и такие же на кожаном руле, что кажется поначалу
необычным и даже немного изысканным. Регулируемое водительское сидение во всех
возможных направлениях, трансформирующиеся задние сиденья с регулировкой
наклона спинки, просторный багажник с фальш-полом и дополнительным
пространством. Неужели, и правда – Gran
Turismo или шильдик GT – намек на гоночный автомобиль?
Из новых опций я бы выделил LDW – индикатор пересечения
дорожной разметки. Звучит казенно, но для тех, кто пренебрегает поворотниками (к
сожалению, автор иногда про них забывает) это – как инспектор ДПС в салоне.
Система
распознает полосу, в которой движется машина, и подает звуковые и визуальные сигналы,
когда автомобиль пытается выехать за пределы разметки без включения сигнала
поворота. Не включил поворотник – машина злобно пищит и заставляет приобщиться
к неукоснительному соблюдению ПДД.
Адаптивным круиз-контролем (АСС) и системой предотвращения столкновений (FCM)
сегодня уже никого не удивишь. Полезные помощники, ничего не скажешь, но они
далеко не панацея от аварий. Все-таки, главное действующее лицо на любой дороге
– не автомобиль, а его водитель.
Еще одна фишка Mitsubishi Outlander GT – система полного
привода S-AWC. В сегменте подобной ни у кого
больше нет. По сути это – интеллектуальный привод с вектором тяги и передачей
крутящего момента на каждое колесо в зависимости от положения автомобиля на
дороге.
Производитель обещает идеальную стабильность и управляемость на любых
покрытиях, но вот бы проверить эту
систему зимой в поворотах на скользкой дороге. Опыт мне подсказывает, что лучше
не рисковать: уж очень много дорогих машин в день жестянщика лежат в кюветах.
Вообще, когда современные машины превращаются в
компьютеры на колесах – это, с одной стороны хорошо. Но в тоже время
размывается роль водителя, его навыков и умений принимать быстрые ситуативные решения.
Но не будем о грустном. Тем более, что в Outlander GT есть еще один очень приятный момент, обусловленный его резвым трехлитровым
двигателем V6. Я имею в виду его ласкающий уши звук – урчание при
ускорениях и тихий, спокойный в режиме движения в потоке. Вот только бы шума от
дороги чуть поменьше… Динамики двигателя, к слову, хватает и в городе для отрыва
от конкурентов на светофорах, и на трассе для безопасных обгонов.
В целом скажу, что новый Outlander – добротный и удобный в управлении кроссовер премиум-класса для поездок на средние расстояния.
В качестве городского автомобиля для индивидуального использования – дороговат по
цене и в обслуживании: трехлитровый двигатель в пробках достаточно прожорлив. Ну,
а как внедорожник или попутчик для большого путешествия Outlander GT мною пока не испытан: добраться до Швейцарии не удалось в связи с большой
занятостью на работе.
Mitsubishi Outlander GT
Цена, руб.
2 350 000
Цена в минимальной конфигурации, руб.
2 350 000
Двигатель (объем/мощность, л. с.)
2998 / 227
Привод
полный
Разгон 0-100, сек.
8,7
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км
8,9
/ 12,5
Снаряженная масса, кг
1 580
Длина/ширина/высота, мм
4695/1800/1680
Клиренс
215
Объем багажника, л
4477(1640)