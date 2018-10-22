Михаил Саакашвили — экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, перешедший в оппозицию к украинским властям, сейчас живет в Амстердаме. В интервью украинским СМИ он пожаловался на скуку и дороговизну жизни в Нидерландах, а также признался, что ему финансово из Грузии помогает мама.

Михаил Саакашвили — экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, перешедший в оппозицию к украинским властям, сейчас живет в Амстердаме. В интервью украинским журналистам он пожаловался на скуку и дороговизну жизни в Нидерландах.Саакашвили рассказал, что пересел с автомобиля на велосипед, а деловые костюмы сменил на джинсы.В передаче на телеканале "1+1" рассказал он и о том, что "коммуналка" в Амстердаме ему обходится в 300-350 евро в месяц (с учетом оплаты газа и уборки).Также Михаил Саакашвивли признался, что финансово ему помогает мать Гиули Аласания. Она — доктор исторических наук, тюрколог, передает РИА Новости.Бывший президент Грузии рассказал, что его мать "зарабатывает достаточно". Она не только содержит себя, но также помогает и жене Михаила Саакашвили, и его сыну, который живет в Грузии, и самому мятежному политику.Ранее сообщалось, что Саакашвили не теряет надежды вернуться на Украину после того, как Петр Порошенко покинет пост президента.А на днях прокуратура Грузии распространила заявление, в котором говорится, что резонансное убийство бизнесмена Бадри Патаркацишвили было санкционировано тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили.