Молодая помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую в СМИ упорно называют его любовницей, наконец решила прокомментировать слухи, муссирующиеся относительно ее беременности. 29-летняя женщина ответила на них категорично.

Молодая помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую в СМИ упорно называют его любовницей, наконец решила прокомментировать слухи, муссирующиеся относительно ее беременности. 29-летняя женщина ответила на них категорично.Недавно появилась информация, согласно которой Евгения Петросяна и Татьяну Брухунову сняли на видео возле КЦ "Москвич". Отметим, что там прошли съемки концерта "Петросян-шоу". Юморист и его молодая помощница прибыли на автомобиле с личным водителем. Репортеров заинтриговало поведение Брухуновой. Якобы 29-летняя помощница "пряталась, передвигаясь перебежками", за спиной Петросяна. По мнению наблюдательных журналистов, в последнее время Татьяна сильно поправилась. Якобы у нее расплылась фигура, которую она прикрыла свободным пальто и длинным шарфом.Тем самым в очередной раз СМИ ухватились за слухи о том, что Брухунова ждет ребенка. Причем якобы от самого Евгения Петросяна. Видимо, эти пересуды порядком надоели Татьяне, поэтому она вышла на связь с репортерами, чтобы прояснить ситуацию. "Информация о моей беременности не соответствует действительности", – цитирует Татьяну Брухунову .Однако до сих пор точно неизвестно, соединяют ли Брухунову и Петросяна не только деловые, но и романтические отношения. Ведь ходят упорные слухи, что именно из-за 29-летней Татьяны юморист решил разводиться спустя более 30 лет брака с Еленой Степаненко.Сейчас супруги в суде делят нажитое имущество, которое оценивается в 1,5 миллиарда рублей.По слухам, Степаненко не смогла перенести новость о том, будто Петросян тратится на молодую помощницу. Так, журналисты недавно выяснили, что Татьяна является обладательницей двух элитных квартир в Москве на общую сумму 280 миллионов рублей.Можно только догадываться, как удалось уроженке Тулы за пару лет накопить такую внушительную сумму, ведь адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что юморист ничего не покупал и не дарил Брухуновой.