Ученые из австралийского Департамента окружающей среды запечатлели на видео удивительное глубоководное создание, который биологи описали как куриный монстр без головы. На самом же деле, малоизученным обитателем дна океана оказался представитель одного из видов морских огурцов.

Ученые из австралийского Департамента окружающей среды запечатлели на видео удивительное глубоководное создание, который биологи описали как "куриный монстр без головы". На самом же деле, малоизученным обитателем дна океана оказался представитель одного из видов морских огурцов, сообщает ABC.По словам исследователей, запечатленный на опубликованных ниже кадрах "монстр" отличается от представителей своего вида тем, что умеет самостоятельно опускаться на дно в поисках пищи.Латинское название загадочного существа — Enypniastes eximia. Ранее его видели лишь однажды, в Мексиканском заливе в 2017 году.Представитель австралийского Департамента окружающей среды Дик Уэлсфорд признался, что никогда не видел ничего подобного."Наверняка существует много других существ, которые ждут того момента, когда мы их откроем", — заявил австралиец.