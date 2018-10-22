Поклонники певца Егора Крида не на шутку взволнованы. В Сети ходят слухи, что победительница шоу Холостяк Дарья Клюкина ждет ребенка.

Поклонники певца Егора Крида не на шутку взволнованы. В Сети ходят слухи, что победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина ждет ребенка.В пабликах посвященных Криду настоящий переполох. Фанаты героя "Холостяка" взволнованы сплетнями о кумире. Тысячи почитателей просят Егора рассказать правду.Причиной смуты стало видео на котором, по мнению некоторых интернет-обывателей, у Клюкиной виден подросший живот. Также появилась информация о возобновлении отношений Дарьи и Егора. По мнению пользователей Сети, Крид, даже если и не является отцом малыша, то уж точно знает имя будущего папаши. Они напали с вопросами на артиста. Однако певец ситуацию не комментирует."Мне кажется что это вышло случайно Егор говорил что ему еще рано быть папой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы верите, что Егор и Даша вместе?))", "И правда ктоже папа??", "😱😱😱Живот огромный. Наверное много поела😂🤣😂🤣", "😂а кто сказал что Егор вообще при делах😂пфф", – рассуждали интернет-обыватели.Примечательно, что на странице Клюкиной в Instagram нет компрометирующих ее фотографий. Более того звезда на днях стала участницей марафона. Модель пыталась пробежать 10 километров, но сошла с дистанции из-за усталости. Дарья рассказала о забеге в личном микроблоге, на опубликованном видео она запечатлена в обтягивающей спортивной форме, к слову, на беременность там нет и намека.Отметим, что после шоу "Холостяк" отношения у Егора Крида и Дарьи Клюкиной не заладились. Молодые люди пытались встречаться без камер, но страсть быстро угасла. Вскоре певец объявил о расставании с моделью. С тех пор серьезных отношений у Дарьи ни с кем не было. А в СМИ то и дело появляются слухи о тесном общении Даши и Егора.