На пожаре в Лакинске эвакуировали 20 человек, в том числе двоих детей. По информации тревожного ведомства, в половине девятого утра загорелась одна из квартир в пятиэтажке на улице Лермонтова.

На пожаре в Лакинске эвакуировали 20 человек, в том числе двоих детей. По информации тревожного ведомства, в половине девятого утра загорелась одна из квартир в пятиэтажке на улице Лермонтова. Первое пожарное подразделение прибыло на место происшествия через шесть минут после сигнала в кризисный центр МЧС. На ликвидацию открытого огня пожарным потребовалось меньше десяти минут. В тушении были задействованы 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Пострадавших нет, причины возгорания выясняются.