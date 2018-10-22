Электропоезда задерживаются на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД) из-за действий вандалов.

Электропоезда задерживаются на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД) из-за действий вандалов.Об этом Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сообщила в своем аккаунте в Twitter.❗Действия вандалов стали причиной задержек поездов на Савёловском и Белорусском направлениях. На месте проводятся аварийно-восстановительные работы.Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Мы приносим извинения за временные неудобства.— ЦППК (@centralppk) 22 октября 2018 г.По данным ЦППК, задержка электричек произошла из-за действий вандалов. Сейчас на месте ЧП проводятся аварийно-восстановительные работы.Другой информации о действиях хулиганов не сообщается.Подчеркивается, что Московской железной дороги принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график движения.