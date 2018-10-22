Секрет долголетия- в
выносливости организма. Интенсивные нагрузки снижают риск преждевременной
смерти, установили ученые.
Секрет долголетия- в
выносливости организма. Интенсивные нагрузки снижают риск преждевременной
смерти, установили ученые.
Аэробные нагрузки повышают кардиореспираторную выносливость
организма. Установлена неразрывная связь между состоянием сердечно-сосудистой и
дыхательной системы с продолжительностью жизни.
Исследование проводили специалисты из Кливлендской клиники в
США. Анализ данных о здоровье 120 тысяч пациентов показал, что у пациентов
старше 70 лет риск смерти снижается при более высоких показателях физической
подготовки. Выяснилось, что лучше всего на состояние сердца и органов дыхания
влияет аэробика.
Недостаточная кардиореспираторная выносливость влияет на общее
состояние здоровья так же, как и курение, диабет и сердечно-сосудистые
заболевания. По словам медиков, занятия спортом оказывают долгосрочный
положительный эффект на организм вне зависимости от возраста человека, пишет
сайт EurekAlert.
Ранее Dni.Ru писали о том, что наиболее благотворное воздействие на организм пожилых людей оказывают омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в больших количествах в морепродуктах и в орехах.
Доказана польза этих веществ для организма. Выяснилось, что высокий уровень эйкозапентаеновой кислоты снижает риск развития возрастных заболеваний на 24%. А докосапентаеновая кислота – на 21%.У пожилых людей жиры улучшают работу мозга, восстанавливают потерянные с годами внимание и память.