Секрет долголетия- в выносливости организма. Интенсивные нагрузки снижают риск преждевременной смерти, установили ученые.

Секрет долголетия- ввыносливости организма. Интенсивные нагрузки снижают риск преждевременнойсмерти, установили ученые.Аэробные нагрузки повышают кардиореспираторную выносливостьорганизма. Установлена неразрывная связь между состоянием сердечно-сосудистой идыхательной системы с продолжительностью жизни.Исследование проводили специалисты из Кливлендской клиники вСША. Анализ данных о здоровье 120 тысяч пациентов показал, что у пациентовстарше 70 лет риск смерти снижается при более высоких показателях физическойподготовки. Выяснилось, что лучше всего на состояние сердца и органов дыханиявлияет аэробика.Недостаточная кардиореспираторная выносливость влияет на общеесостояние здоровья так же, как и курение, диабет и сердечно-сосудистыезаболевания. По словам медиков, занятия спортом оказывают долгосрочныйположительный эффект на организм вне зависимости от возраста человека, пишетсайт EurekAlert.Ранее Dni.Ru писали о том, что наиболее благотворное воздействие на организм пожилых людей оказывают омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в больших количествах в морепродуктах и в орехах.Доказана польза этих веществ для организма. Выяснилось, что высокий уровень эйкозапентаеновой кислоты снижает риск развития возрастных заболеваний на 24%. А докосапентаеновая кислота – на 21%.У пожилых людей жиры улучшают работу мозга, восстанавливают потерянные с годами внимание и память.