Судя по кадрам, сделанным регистратором очевидца, водитель автомобиля BMW попытался проскочить через перекресток на запрещающий сигнал светофора. Маневр оказался неудачным – после столкновения авто предполагаемого виновника аварии перевернулось.

Очевидец опубликовал запись с регистратора, запечатлевшего момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего, по утверждения автора ролика, в минувший четверг, 18 октября, в Казани.Судя по кадрам видео, водитель автомобиля BMW попытался проскочить пересечение улиц на запрещающий сигнал светофора.В тот момент, когда он находился примерно на середине перекрестка, в него врезался Nissan Qashqai, двигавшийся, в свою очередь, на зеленый свет.После столкновения BMW не устоял на колесах и завалился на бок.О пострадавших в результате аварии не сообщалось.