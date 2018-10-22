В НАТО возложили на РФ всю ответственность за решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что РФ, вероятно, нарушает этот договор.

Россию сделали ответственной за выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 года, об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.В Брюсселе было заявлено, что США соблюдает условия договора, а Россия – нет.Кроме того, альянс сильно обеспокоен российской ракетной системой 9М729, существование которой недавно признала Россия. И поскольку Россия внятных ответов не предоставляет, она нарушает ДРСМД, передает ТАСС.