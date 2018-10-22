Еще до официального объявления о том, каким будет пол будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри, многие журналисты уже строят свои предположения. Более того, называется даже имя, которое получит малыш.

Еще до официального объявления о том, каким будет пол будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри, многие журналисты уже строят свои предположения. Более того, называется даже имя, которое получит малыш.Одной из самых обсуждаемых новостей во всем мире стала беременность жены принца Гарри Меган Маркл. Как оказалось, эта тема для широких слоев публике куда как более интересна, чем геополитическое напряжение в мире, тлеющие конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, агрессивная политика США, экономическая война Китая и многие другие пугающие тенденции современного мира.Людям же куда приятнее не с тревогой вглядываться в смутные контуры будущих бед и конфликтов, а гадать, какого же пола родится ребенок у Меган Маркл. И многие эксперты добились в подобных попытках значительных успехов. Так, стало известно, что сама герцогиня Сассекская всегда хотела родить именно девочку. Чтобы увеличить шансы подобного исхода она даже скачала специальное приложение для смартфона.На основании расчетов дней овуляции программа показывала, какие дни благоприятны для зачатия мальчика, а какие – девочки. Отметим, наука говорит, что хоть сколько-нибудь надежного способа повлиять на пол будущего ребенка при зачатии не существует. Что, впрочем, мало кого останавливает. И Меган Маркл даже вовлекла в эту эпопею своего мужа.При дворе рассказывают, что сперва принца Гарри такой подход сперва смущал – ему казалось, что таким образом убивается вся романтика. Однако позже он стал воспринимать происходящее как игру, а возможно просто смирился с этой причудой своей жены.Журналисты издания для определения пола будущего ребенка решили прибегнуть к также не слишком научной теории и вооружились древнекитайской таблицей определения пола ребенка по возрасту матери на момент зачатия и месяцу, когда это произошло. Согласно их расчетам, если ребенок был зачат в июле, то это будет девочка. А если после 4 августа – то мальчик.Кроме того, стало известно, что Меган Маркл даже выбрала имя своему отпрыску, если это будет девочка. Ребенка она хочет назвать Меган. И даже приготовила малышке подарок. а часах Cartier Tank Françoise она заказала гравировку "М.М. от М.М." – Меган от Меган.