Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение дисквалифицировать разыгрывающих Хьюстон Рокетс и Лос-Анджелес Лейкерс Криса Пола и Рэджона Рондо на два и три матча соответственно.

Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение дисквалифицировать разыгрывающих "Хьюстон Рокетс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" Криса Пола и Рэджона Рондо на два и три матча соответственно.Такой вердикт был озвучен по итогам за потасовки, которая случилась в концовке матча регулярного чемпионата. Пол, Рондо и игрок "Лейкерс" Брэндон Ингрэм были основными действующими лицами. Рондо плюнул в лицо Полу, в ответ тот ткнул пальцем в лицо соперника, после чего они обменялись ударами. Ингрэм, который исподтишка нанес удар Полу, разжигая конфликт, получил дисквалификацию на четыре матча.