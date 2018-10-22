Афиша концерта Марии Максаковой вызвала умиление у поклонников. Подписчики певицы в соцсети восхищаются ее красотой и признаются, что жаждут попасть на выступление.

Афиша концерта Марии Максаковой вызвала умиление у поклонников. Подписчики певицы в соцсети восхищаются ее красотой и признаются,что жаждут попасть на выступление.Мария Максакова опубликовала в соцсети Facebook фотографию с одной из улицлатвийской столицы. На снимке видна афишная тумба с анонсом концертов певицы вРиге.Поклонники, увидев снимок, активизировались. В комментарияхони умилились внешностью кумира. "Нереально красивая!!!", "Срочно хочу попасть", "Замечательно,Мария Петровна!" – написали пользователи.Надо заметить, что для афиши использована фотографияМаксаковой от 2014 года. Оперная дива на снимке выглядит намногостройнее, чем сегодня.Расклеенные по Риге афиши анонсируют концерт, который МарияМаксакова даст 3 декабря на сцене Латвийской национальной оперы. Как пишетместная пресса, это выступление откроет гастрольный тур "Балтийский путь",в рамках которого состоятся концерты в столицах Латвии, Литвы, Эстонии иФинляндии.Отмечается, что эти страны отмечают в 2017-2018 годах100-летие независимости. А название тура Максаковой "прямо отсылаетк известным событиям 1989 года, объединившим граждан Прибалтики в борьбе задемократические ценности и гуманистические идеалы", отмечают издания.Как писали Dni.Ru, спустя полтора года после трагической гибели супруга Дениса Вороненкова оперная дива Мария Максакова тайно вышла замуж за молодого юриста из Нальчика Далхата Халаева. Теперь певица разыскивает новоиспеченного мужа и требует вернуть 100 миллионов рублей от продажи ее квартиры в центре Москвы. Кроме того, на днях неизвестные пытались захватить квартиру певицы в Киеве.