Афиша концерта Марии Максаковой вызвала умиление у поклонников. Подписчики певицы в соцсети восхищаются ее красотой и признаются,
что жаждут попасть на выступление.
Афиша концерта Марии Максаковой вызвала умиление у поклонников. Подписчики певицы в соцсети восхищаются ее красотой и признаются,
что жаждут попасть на выступление.
Мария Максакова опубликовала в соцсети Facebook фотографию с одной из улиц
латвийской столицы. На снимке видна афишная тумба с анонсом концертов певицы в
Риге.
Поклонники, увидев снимок, активизировались. В комментариях
они умилились внешностью кумира. "Нереально красивая!!!", "Срочно хочу попасть", "Замечательно,
Мария Петровна!" – написали пользователи.
Надо заметить, что для афиши использована фотография
Максаковой от 2014 года. Оперная дива на снимке выглядит намного
стройнее, чем сегодня.
Расклеенные по Риге афиши анонсируют концерт, который Мария
Максакова даст 3 декабря на сцене Латвийской национальной оперы. Как пишет
местная пресса, это выступление откроет гастрольный тур "Балтийский путь",
в рамках которого состоятся концерты в столицах Латвии, Литвы, Эстонии и
Финляндии.
Отмечается, что эти страны отмечают в 2017-2018 годах
100-летие независимости. А название тура Максаковой "прямо отсылает
к известным событиям 1989 года, объединившим граждан Прибалтики в борьбе за
демократические ценности и гуманистические идеалы", отмечают издания.
Как писали Dni.Ru, спустя полтора года после трагической гибели супруга Дениса Вороненкова оперная дива Мария Максакова тайно вышла замуж за молодого юриста из Нальчика Далхата Халаева. Теперь певица разыскивает новоиспеченного мужа и требует вернуть 100 миллионов рублей от продажи ее квартиры в центре Москвы. Кроме того, на днях неизвестные пытались захватить квартиру певицы в Киеве.