Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров

Общая площадь пожара составила 100 квадратных метровПоздним вечером на пульт диспетчера поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в деревне Старая в Ковровском районе. Произошло это 21 октября.На место незамедлительно выехали спасатели. Первое подразделение прибыло уже через 8 минут. А через 14 минут пожарным удалось потушить открытый огонь.Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал.В ликвидации последствий пожара привлекались 3 спецмашины и 10 человек.