Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров
Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров
Поздним вечером на пульт диспетчера поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в деревне Старая в Ковровском районе. Произошло это 21 октября.
На место незамедлительно выехали спасатели. Первое подразделение прибыло уже через 8 минут. А через 14 минут пожарным удалось потушить открытый огонь.
Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал.
В ликвидации последствий пожара привлекались 3 спецмашины и 10 человек.