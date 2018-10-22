Солистку группы Маша и медведи Марию Макарову жестоко избили в подъезде ее дома. Неизвестные оккупировали квартиру соседа артистки, композитора Александра Павловича Кулыгина. Певица пыталась помешать бандитам.

Солистку группы "Маша и медведи" Марию Макарову жестоко избили в подъезде ее дома. Неизвестные оккупировали квартиру соседа артистки, композитора Александра Павловича Кулыгина. Певица пыталась помешать бандитам.Мария стала гостьей программы "Пусть говорят" Первого канала. По словам артистки, Кулыгин пришел к ней домой и попросился переночевать.Как оказалось, некие лица завладели 1/16 квартиры композитора, что примерно равно трем квадратным метрам. Под видом оценщиков четверо неизвестных проникли внутрь. После они принесли диван, холодильник и заселились в большую комнату, предварительно вытащив из нее двуспальную кровать Александра Павловича, после поставили камеры видеонаблюдения. "Я не знаю, кто эти люди, я пыталась это выяснить у них. За что получила люлей", – отметила Макарова.В тот момент, когда певица пришла поговорить с незнакомцами в квартиру композитора, на нее напали. "Они просто повалили меня на пол и начали избивать меня ногами по голове, по телу. Я не знаю кто бил. Они меня прижимали коленом к полу. В травмпункте у меня зафиксировали сотрясение мозга", – вспоминает звезда.Макарова и Кулыгин обратились в полицию. Однако злоумышленники еще на свободе.Эксперты резонно поинтересовались, как часть жилплощади Кулыгина оказалась в собственности других людей. По словам певицы, у погибшей супруги музыканта – актрисы Нелли Корнеевой есть родственница, которая подарила свою часть третьим лицам. "У жены Александра Павловича есть дочь от первого брака, которая с ними не поддерживала связь. Она не интересовалась болезнью матери, не среагировала на смерть матери. Ей по праву наследования стала принадлежать 1/8 квартиры. Она подписала дарственную на половину доли. Подарила она своей подруге", – пояснила Мария.В студии появился сам Кулыгин. Пожилой композитор рассказал, что боялся оказывать сопротивление неизвестным. По словам музыканта, он опасался за свою жизнь, поэтому старался быть максимально корректным.