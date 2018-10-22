Российская фигуристка заняла третье место в женском одиночном катании серии Гран-При по фигурному катанию в в городе Эверетт в США. Бронзу стране принесла 16-летняя спортсменка Софья Самодурова.

Российская фигуристка заняла третье место в женском одиночном катании серии Гран-При по фигурному катанию в в городе Эверетт в США. Бронзу стране принесла 16-летняя спортсменка Софья Самодурова.По итогам двух прокатов она набрала 198, 70 балла. 64, 41 балла судьи дали ей за короткую программу и 134, 29 – за произвольную. Золото завоевала представительница Японии Сатоко Мияхара. Она набрала 219, 71 балла. На втором месте расположилась её соотечественница Каори Сакамото, которая получила 219, 90 балла. Кроме Софьи Самодуровой, в соревнованиях также приняла участие российская фигуристка Полина Цурская. Она заняла седьмое место (159, 45), сообщает .Тренер Самодуровой Алексей Мишин похвалил работу фигуристки. "Софья сделала хороший шаг вперед. Мы понимали ответственность, получив право выступить в Гран-при, и старались оправдать доверие. Спасибо всем, кто нам помогал, кто был с нами", – сказал Алексей Мишин интервью ТАСС.На турнире "Скейт Америка", стартовом этапе серии "Гран-при", российские фигуристы попали в список лучших. Золото получила спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, серебро завоевали Алиса Ефимова и Александр Коровин. В мужском одиночном катании бронзу получил Сергей Воронов, передает .Россиянка Софья Самодурова начала заниматься фигурным катанием в 2007 году. Сегодня она тренируется под руководством Татьяны и Алексея Мишиных. Сегодня эксперты называют Самодурову одной из самых перспективных российских фигуристок.