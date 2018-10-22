Российская фигуристка заняла третье место в женском одиночном катании серии Гран-При по фигурному катанию в в городе Эверетт в США. Бронзу стране принесла 16-летняя спортсменка Софья Самодурова.
Российская фигуристка заняла третье место в женском одиночном катании серии Гран-При по фигурному катанию в в городе Эверетт в США. Бронзу стране принесла 16-летняя спортсменка Софья Самодурова.
По итогам двух прокатов она набрала 198, 70 балла. 64, 41 балла судьи дали ей за короткую программу и 134, 29 – за произвольную. Золото завоевала представительница Японии Сатоко Мияхара. Она набрала 219, 71 балла. На втором месте расположилась её соотечественница Каори Сакамото, которая получила 219, 90 балла. Кроме Софьи Самодуровой, в соревнованиях также приняла участие российская фигуристка Полина Цурская. Она заняла седьмое место (159, 45), сообщает .
Тренер Самодуровой Алексей Мишин похвалил работу фигуристки. "Софья сделала хороший шаг вперед. Мы понимали ответственность, получив право выступить в Гран-при, и старались оправдать доверие. Спасибо всем, кто нам помогал, кто был с нами", – сказал Алексей Мишин интервью ТАСС.
На турнире "Скейт Америка", стартовом этапе серии "Гран-при", российские фигуристы попали в список лучших. Золото получила спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, серебро завоевали Алиса Ефимова и Александр Коровин. В мужском одиночном катании бронзу получил Сергей Воронов, передает .
Россиянка Софья Самодурова начала заниматься фигурным катанием в 2007 году. Сегодня она тренируется под руководством Татьяны и Алексея Мишиных. Сегодня эксперты называют Самодурову одной из самых перспективных российских фигуристок.