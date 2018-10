Газета The New York Times сообщила читателям об организации интернет-троллей, созданной по распоряжению наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана и его приближенных.

Газета The New York Times сообщила читателям об организации "интернет-троллей", созданной по распоряжению наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана и его приближенных. Как пишет издание, сотни сотрудников располагаются в Эр-Рияде и получают зарплату до трёх тысяч долларов в месяц.В Twitter, WhatsApp и Telegram "тролли" занимались дезинформацией по поводу войны Йемене и прав женщин в Саудовской Аравии. The New York Times особо отмечает, что сотрудники также критиковали оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, пропавшего 2 октября в Стамбуле. Позднее Саудовская Аравия признала, что журналист "погиб в драке" в здании генконсульства. Экс-глава разведслужбы Великобритании Джон Сойерс обвинил принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда в заказе убийства журналиста.