Эпатажный актер Станислав Садальский вновь удивил своих поклонников. На фотографии в Instagram артист буквально душит свою подругу – актрису Татьяну Васильеву.

Эпатажный актер Станислав Садальский вновь удивил своихпоклонников. На фотографии в Instagramартист буквально душит свою подругу – актрису Татьяну Васильеву.Пост скандального артиста посвящен молодости души. Подписьпод фотографией, как это заведено у Садальского, весьма провокационногосодержания."В молодости мы ищем красивое тело -с годами роднуюдушу Молодым кажется, что старики глупы, но старики-то знают, что молодые —дурачки", – написал Стас (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Сам хозяин микроблога на снимке широко улыбается, тогда каклиц его коллег почти не видно – мясистые пальцы Садальского зажимают им рты (видимо,друзья пытались ему возражать). Тем не менее, в женщине можно с трудом опознатьблизкую подругу Станислава, атрису Татьяну Васильеву.Подписчики, привыкшие к выходкам своего кумира, сентенциюавтора поддержали. "Какая улыбка! Вы неотразимы!!!!", "У васздесь такая искренняя улыбка, как у мальчишки", "Красиво сказано",– комментируют поклонники. "Не скажите, в старости тоже ищут красивыетела, душа уже на 25 месте", "Стас, зачем так грубо с девочками",– слега пожурили актера некоторые фанаты.Напомним, недавно 67-летний, но молодой душой артистпоздравил своего приятеля Андрея Данилко с днем рождения. Певцу, большеизвестному как Верка Сердючка, исполнилось 45 лет. У него похожее отношение квозрасту. Данилко заявил в одном из интервью, что старость – это отсутствиежеланий, а он еще вполне способен на эпатажные выступления и необдуманные поступки.