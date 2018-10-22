Эпатажный актер Станислав Садальский вновь удивил своих
поклонников. На фотографии в Instagram
артист буквально душит свою подругу – актрису Татьяну Васильеву.
Эпатажный актер Станислав Садальский вновь удивил своих
поклонников. На фотографии в Instagram
артист буквально душит свою подругу – актрису Татьяну Васильеву.
Пост скандального артиста посвящен молодости души. Подпись
под фотографией, как это заведено у Садальского, весьма провокационного
содержания.
"В молодости мы ищем красивое тело -с годами родную
душу Молодым кажется, что старики глупы, но старики-то знают, что молодые —
дурачки", – написал Стас (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Сам хозяин микроблога на снимке широко улыбается, тогда как
лиц его коллег почти не видно – мясистые пальцы Садальского зажимают им рты (видимо,
друзья пытались ему возражать). Тем не менее, в женщине можно с трудом опознать
близкую подругу Станислава, атрису Татьяну Васильеву.
Подписчики, привыкшие к выходкам своего кумира, сентенцию
автора поддержали. "Какая улыбка! Вы неотразимы!!!!", "У вас
здесь такая искренняя улыбка, как у мальчишки", "Красиво сказано",
– комментируют поклонники. "Не скажите, в старости тоже ищут красивые
тела, душа уже на 25 месте", "Стас, зачем так грубо с девочками",
– слега пожурили актера некоторые фанаты.
Напомним, недавно 67-летний, но молодой душой артист
поздравил своего приятеля Андрея Данилко с днем рождения. Певцу, больше
известному как Верка Сердючка, исполнилось 45 лет. У него похожее отношение к
возрасту. Данилко заявил в одном из интервью, что старость – это отсутствие
желаний, а он еще вполне способен на эпатажные выступления и необдуманные поступки.