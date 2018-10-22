Поклонники певицы попросили ее простить измену и вернуться к супругу Мурату Налчаджиоглу. Они призвали артистку забыть обиду ради общей дочери.

Поклонники певицы попросили ее простить измену и вернутьсяк супругу Мурату Налчаджиоглу. Они призвали артистку забыть обиду ради общей дочери.Фолловеры обратились к Ани Лорак под одним из ее последних фото вInstagram. Исполнительница выложила снимок после очередного концерта."Будьтесчастливы со своей семьей! Муж у вас прекрасный, надо все обнулить и бытьсчастливыми", "Умная жена живет одна, а мудрая с мужем","Все простить ради дочки... Дети должны быть в семье", – давят напевицу фанаты. По их мнению, женщина должна простить предательство, наступив нагорло своей гордости.В то же время подписчикине обошли вниманием и внешний вид Лорак. Тут их мнения оказалисьпротивоположными. Одни называют певицу "старухой" и критиковать за"тонну макияжа и ботокса на лице", а другие не перестают восхищатьсякрасотой артистки.Как писали Dni.Ru, развод может сыграть на руку мужу Ани Лорак. Если исполнительница неподписывала брачный контракт, им придется делить совместно нажитое имущество.Говорят, Мурат имеет отношение минимум к четырем заведениям и после разводаокажется по-настоящему состоятельным бизнесменом.Напомним, о проблемах вбраке Лорак стало известно после того, как ее мужа засняли в одном из киевскихкараоке-клубов с другой женщиной. На опубликованном в Сети видео супругисполнительницы касался интимных мест спутницы и смело ее обнимал.