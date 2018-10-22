Пол обрушился под людьми, танцевавшими во время частной вечеринке в штате Южная Каролина на юго-востоке США. Отдыхающие провалились в подвал здания. 30 человек получили травмы различной степени тяжести и обратились за медицинской помощью.

Три десятка человек получили травмы различной степени тяжести в результате инцидента, произошедшего в ночь на воскресенье, 21 октября, в городе Клемсон, расположенном в штате Южная Каролина на юго-востоке США.Один из гостей мероприятия запечатлел момент обрушения пола под танцующими людьми. Отдыхающие провалились в подвал здания, упав с высоты нескольких метров.Местные власти провели эвакуацию жилого комплекса Woodlands of Clemson 2004 года постройки, в котором располагалось помещение, занимаемое клубом.Через некоторое время им было разрешено вернуться в свои жилища, сообщает РИА Новости.