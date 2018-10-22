Ремонт федеральной трассы М-7 вновь принес автомобилистам неудобства

Ремонт федеральной трассы М-7 вновь принес автомобилистам неудобстваНедалеко от моста через реку Рпень дорожники установили железобетонные блоки, тем самым заблокировав выезд в сторону Доброго. Но компания Упрдор «Москва-Нижний Новгород», которая отвечает за ремонт автомагистрали, не сообщила о возможном перекрытии дороги.На дублирующую дорогу перестали заезжать автобусы маршрутов № 7С и №14. Остался всего один въезд и выезд - поворот возле развлекательного центра «Самохвал». Водителям автобусов приходится высаживать пассажиров прямо на проезжей части, а посетители ТЦ рискуют оказаться под колесами проезжавших по трассе м-7 автомобилей.Неизвестно, насколько длительным будет вот такой вот «сюрприз» от дорожников. Но каждый владимирец надеется, что это не приведет к очередному дорожному коллапсу.