Шоумен вошел в тройку самых авторитетных
российских журналистов наряду с Владимиром Соловьевым и Владимиром Познером. Член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян оценил успех телеведущего в профессиональном рейтинге.
Шоумен вошел в тройку самых авторитетных
российских журналистов наряду с Владимиром Соловьевым и Владимиром Познером. Член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян оценил успех телеведущего в профессиональном рейтинге.
Эксперт, по его словам, не поверил свои глазам. "Андрей
Малахов назван россиянами в числе лучших журналистов России? Серьезно? Человек,
который из вечера в вечер копается в грязном белье артистов, в том числе и
давно умерших. Человек, который устраивает ДНК тесты и временами вытаскивает на
свет божий скандальные темы из личной жизни россиян", – прокомментировал
новость Манукян Dni.Ru.
По его мнению, истории с грязными и пошлыми подробностями
не достойны такой высокой оценки. "А еще он регулярно по выходным поет осанны
Киркорову. Это теперь называется журналистикой? И еще, оказывается, телевизор у
нас главный источник новостей", – добавил собеседник.
"В такой ситуации формировать современное информационное
общество в стране выглядит утопией. Честно говоря, руки опускаются после
оглашения подобных результатов опросов", – отметил Вадим Манукян. Также он
признался, что мечтает о том, чтобы в будущем в нашей стране подавляющее число
россиян ответили, что пользуются всей гаммой источников информации, которая
представлена в глобальной Сети, в том числе и на разных языках. "Вот тогда в
лидерах топа журналистов появятся совсем другие люди", – резюмировал эксперт.
Отметим, данные
рейтинга опубликовала исследовательская группа ЦИРКОН в рамках проекта
"Образ журналиста в массовом сознании россиян". Примечательно, что самыми
значимыми с точки зрения населения оказались роли "информатора" и
"комментатора".