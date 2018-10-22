Шоумен вошел в тройку самых авторитетных российских журналистов наряду с Владимиром Соловьевым и Владимиром Познером. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян оценил успех телеведущего в профессиональном рейтинге.

Шоумен вошел в тройку самых авторитетныхроссийских журналистов наряду с Владимиром Соловьевым и Владимиром Познером. Член экспертного совета по развитиюинформационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян оценил успех телеведущего в профессиональном рейтинге.Эксперт, по его словам, не поверил свои глазам. "АндрейМалахов назван россиянами в числе лучших журналистов России? Серьезно? Человек,который из вечера в вечер копается в грязном белье артистов, в том числе идавно умерших. Человек, который устраивает ДНК тесты и временами вытаскивает насвет божий скандальные темы из личной жизни россиян", – прокомментировалновость Манукян Dni.Ru.По его мнению, истории с грязными и пошлыми подробностямине достойны такой высокой оценки. "А еще он регулярно по выходным поет осанныКиркорову. Это теперь называется журналистикой? И еще, оказывается, телевизор унас главный источник новостей", – добавил собеседник."В такой ситуации формировать современное информационноеобщество в стране выглядит утопией. Честно говоря, руки опускаются послеоглашения подобных результатов опросов", – отметил Вадим Манукян. Также онпризнался, что мечтает о том, чтобы в будущем в нашей стране подавляющее числороссиян ответили, что пользуются всей гаммой источников информации, котораяпредставлена в глобальной Сети, в том числе и на разных языках. "Вот тогда влидерах топа журналистов появятся совсем другие люди", – резюмировал эксперт.Отметим, данныерейтинга опубликовала исследовательская группа ЦИРКОН в рамках проекта"Образ журналиста в массовом сознании россиян". Примечательно, что самымизначимыми с точки зрения населения оказались роли "информатора" и"комментатора".