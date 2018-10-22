Предложили делать добрые дела вместе. Активисты движения Молодёжка Общероссийского народного фронта встретились со старшеклассниками лицея-интерната №1.Рассказали о своих проектах и акциях.

Предложили делать добрые дела вместе. Активисты движения "Молодёжка" Общероссийского народного фронта встретились со старшеклассниками лицея-интерната №1.Рассказали о своих проектах и акциях. И предложили присоединиться к их движению. "Молодёжка" - это сравнительно молодое подразделение ОНФ. Существует всего год. Направленность работы разнообразная: экологическая, патриотическая и волонтёрская. Причём любой активист может сам предложить идею акции и выступить её организатором. По словам регионального координатора "Молодёжки", их движение стремится объединить единомышленников, которые хотят сделать жизнь своего двора, города и страны лучше.Алёна Бойкова, региональный координатор движения "Молодёжка" ОНФ: "На протяжении всего года мы проводим множество различных акций. Среди них экологические, патриотические и множество других. В ближайшее время мы собираемся, буквально через пару дней, съездить в Мелехово, чтобы посадить "Аллею героев". Также у нас сейчас планируется чемпионат по мини-футболу - "Уличный красава". Мы также предложим ребятам принять участие. Также мы собираемся провести "Класс добра". Это будет класс, где мы, вместе с ребятами, будем делать творческие мастер-классы".По словам старшеклассников, заниматься активной общественной работой им не в новинку. На базе лицея-интерната № 1 существует "Детский орден милосердия". В рамках этой организации дети помогают психоневрологическому центру, детским домам, а также ухаживают за собаками в одном из приютов Владимира.Карина Трунякова, воспитанница "Лицея-интерната №1": "Это на самом деле здорово и очень полезно, когда люди помогают друг другу. А когда это ещё и воспитывает людей, то есть школьники получают возможность участвовать в таких акциях, то это вообще замечательно. Это воспитывает в них патриотизм, чувство заботы о ком-то".