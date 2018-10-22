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<a href="http://33live.ru/novosti/22-10-2018-opublikovany-kadry-s-mesta-krusheniya-poezda-na-tajvane-gde-pogibli-17-chelovek.html" target="_blank">Опубликованы кадры с места крушения поезда на Тайване, где погибли 17 человек</a> - Пять из восьми вагонов пассажирского поезда на Тайване перевернулись после крушения, произошедшего в воскресенье, 21 октября. В настоящее время известно о 17 погибших и 80 пострадавших. Еще какое-то количество людей может быть заблокировано в искореженном составе.