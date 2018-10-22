Пять из восьми вагонов пассажирского поезда на Тайване перевернулись после крушения, произошедшего в воскресенье, 21 октября. В настоящее время известно о 17 погибших и 80 пострадавших. Еще какое-то количество людей может быть заблокировано в искореженном составе.
В воскресенье, 21 октября, в районе тайваньского города Илань произошло крушение железнодорожного пассажирского состава.
В результате схода поезда с рельсов погибло как минимум 17 человек, еще 80 пострадало, сообщает ТАСС, со ссылкой на Центральное новостное агентство Тайваня.
По предварительной информации, еще какое-то количество людей может быть заблокировано в искореженных вагонах.