Александр Кокорин и Павел Мамаев просто не успели
повзрослеть. Отсюда их страсть к гулянкам и дракам, считает отец одного из
футболистов.
Александр Кокорин и Павел Мамаев просто не успели
повзрослеть. Отсюда их страсть к гулянкам и дракам, считает отец одного из
футболистов.
Отец полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева
оправдал загулы футболиста. Константин Мамаев уверен, что виной всему жесткий
режим, по которому с детства живут талантливые спортсмены.
"Мальчишки с пяти-шести лет выходят на режим. Это
тренировки-дом, тренировки-дом, игра. Мое мнение, что у них получается
следующее: когда у них выходной, то они по полной отрываются. И они не успевают
взрослеть", – цитирует Мамаева-старшего "Советский спорт".
Поддерживает Павла Мамаева и Александра Кокорина и полузащитник
команды "Крылья Советов" Алан Чочиев. Он написал в Instagram, что заключенные в СИЗО №2
спортсмены ежедневно тренируются. "Все будет хорошо, братья. Вы пройдете
через это испытание и станете сильнее. Я знаю, что вы даже там не унываете и
уже начали тренироваться. Настоящие профессионалы!", – написал Чочиев.
Утром 8 октября футболисты с группой приятелей избили
водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у гостиницы
"Пекин". Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В
драке участвовал и младший брат Кокорина Кирилл, который также задержан.
Позже дебоширы устроили драку в "Кофемании" на
Большой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. Сотрудник
ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его
спутник – ушибы и синяки. Решением суда дебоширы арестованы на два месяца, до 8
декабря, и помещены в следственный изолятор "Бутырка".
Оказавшимся в заключении игрокам посочувствовала и петербургская
художница Ирина Романовская. Она известна своей оригинальной манерой творчества
– портреты знаменитостей художница рисует грудью.
Ирина уверена, что футболисты больше не будут никого
избивать. А в утешение Романовская послала спортсменам теплые вещи. Ватники и
валенки художница украсила портретами Кокорина и Мамаева, пишет .