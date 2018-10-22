Александр Кокорин и Павел Мамаев просто не успели повзрослеть. Отсюда их страсть к гулянкам и дракам, считает отец одного из футболистов.

Александр Кокорин и Павел Мамаев просто не успелиповзрослеть. Отсюда их страсть к гулянкам и дракам, считает отец одного изфутболистов.Отец полузащитника "Краснодара" Павла Мамаеваоправдал загулы футболиста. Константин Мамаев уверен, что виной всему жесткийрежим, по которому с детства живут талантливые спортсмены."Мальчишки с пяти-шести лет выходят на режим. Этотренировки-дом, тренировки-дом, игра. Мое мнение, что у них получаетсяследующее: когда у них выходной, то они по полной отрываются. И они не успеваютвзрослеть", – цитирует Мамаева-старшего "Советский спорт".Поддерживает Павла Мамаева и Александра Кокорина и полузащитниккоманды "Крылья Советов" Алан Чочиев. Он написал в Instagram, что заключенные в СИЗО №2спортсмены ежедневно тренируются. "Все будет хорошо, братья. Вы пройдетечерез это испытание и станете сильнее. Я знаю, что вы даже там не унываете иуже начали тренироваться. Настоящие профессионалы!", – написал Чочиев.Утром 8 октября футболисты с группой приятелей избиливодителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у гостиницы"Пекин". Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Вдраке участвовал и младший брат Кокорина Кирилл, который также задержан.Позже дебоширы устроили драку в "Кофемании" наБольшой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. Сотрудникведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, егоспутник – ушибы и синяки. Решением суда дебоширы арестованы на два месяца, до 8декабря, и помещены в следственный изолятор "Бутырка".Оказавшимся в заключении игрокам посочувствовала и петербургскаяхудожница Ирина Романовская. Она известна своей оригинальной манерой творчества– портреты знаменитостей художница рисует грудью.Ирина уверена, что футболисты больше не будут никогоизбивать. А в утешение Романовская послала спортсменам теплые вещи. Ватники иваленки художница украсила портретами Кокорина и Мамаева, пишет .