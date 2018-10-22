Вертолет мексиканских военно-морских сил рухнул в воды Калифорнийского залива во время проведения операции по пресечению незаконного лова. Рыбаки, находившиеся неподалеку от места крушения, поспешили на помощь. В результате ЧП один человек погиб, еще два – пострадали.
Очевидец снял на камеру мобильного телефона крушение вертолета Ми-17, принадлежавшего военно-морским силам Мексики. ЧП произошло в минувшую субботу, 20 октября, в акватории Калифорнийского залива, являющегося частью Тихого океана.
По данным местных СМИ, вертолет, на борту которого находилось 12 человек, участвовал в операции по борьбе с браконьерами, занимавшимися незаконным ловом.
По неустановленной пока причине, винтокрылая машина упала в воду.
Рыбаки, оказавшиеся неподалеку от места крушения, поспешили на помощь. Командование флота уже поблагодарило их за оперативные действия, позволившие избежать больших жертв, сообщают местные СМИ.
В результате ЧП погиб один человек, еще двое пострадавших были госпитализированы.