Вертолет мексиканских военно-морских сил рухнул в воды Калифорнийского залива во время проведения операции по пресечению незаконного лова. Рыбаки, находившиеся неподалеку от места крушения, поспешили на помощь. В результате ЧП один человек погиб, еще два – пострадали.

Очевидец снял на камеру мобильного телефона крушение вертолета Ми-17, принадлежавшего военно-морским силам Мексики. ЧП произошло в минувшую субботу, 20 октября, в акватории Калифорнийского залива, являющегося частью Тихого океана.По данным местных СМИ, вертолет, на борту которого находилось 12 человек, участвовал в операции по борьбе с браконьерами, занимавшимися незаконным ловом.По неустановленной пока причине, винтокрылая машина упала в воду.Рыбаки, оказавшиеся неподалеку от места крушения, поспешили на помощь. Командование флота уже поблагодарило их за оперативные действия, позволившие избежать больших жертв, сообщают местные СМИ.В результате ЧП погиб один человек, еще двое пострадавших были госпитализированы.