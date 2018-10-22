В поселке Пача в Кемеровской области пенсионер убил двух сыновей.

В поселке Пача в Кемеровской области пенсионер убил двух сыновей. Тела приемного 42-летнего сына и родного 31-летнего были найдены утром в воскресенье, рассказали в Следственном управлении СК РФ по региону. Для убийства 68-летний пенсионер использовал обрез охотничьего ружья, пишет РИА Новости.После расправы убийца ушел на берег реки и лишил себя жизни. Все трое погибших ранее отбывали сроки в заключении. На месте трагедии работают эксперты. Полиция устанавливает мотивы преступника.