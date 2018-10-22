Транспортно-пересадочный
узел (ТПУ) Савеловская на базе одноименной станции Большой кольцевой
линии (БКЛ) планируется запустить в следующем году. Об этом сообщил
глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
Транспортно-пересадочный
узел (ТПУ) "Савеловская" на базе одноименной станции Большой кольцевой
линии (БКЛ) планируется запустить в следующем году. Об этом сообщил
глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
По его словам, сначала будет введена в эксплуатацию станция большого метрокольца. "А остальные элементы транспортно-пересадочного узла будут запущены в следующем году с полным благоустройством", – уточнил Хуснуллин.
ТПУ
"Савеловская" объединит несколько видов транспорта. Там соединятся
пассажиропотоки Савеловского железнодорожного направления, двух линий
подземки – Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой, наземного
общественного транспорта. В рамках проекта пересадочного узла
планируется реконструкция Савеловского вокзала и прилегающей
улично-дорожной сети.
Кроме
того, как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, ТПУ будет обслуживать один
из первоочередных маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) от
Лобни до Одинцова. В целом, общий пассажиропоток
транспортно-пересадочного узла составит порядка 300 тысяч человек в
сутки.
Саму станцию "Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка") планируется открыть в ближайшие месяцы. По словам Марата Хуснуллина,
она примет первых пассажиров до конца этого года. "Уже готовы
оборотные тупики для поездов, уложены пути", – отметил ранее глава
столичного стройкомплекса.
Большая
кольцевая линия метро – один из крупнейших инфраструктурных проектов не
только в российской столице, но и в мире. На новом пересадочном контуре
будет 31 станция, его длина составит 67 километров. БКЛ существенно
разгрузит станции подземки внутри старого кольца, в среднем пассажиры
сэкономят в пути около 20 минут.
Большое метрокольцо
будет иметь 19 пересадок на другие линии подземки, четыре – на
Московское центральное кольцо (МЦК), пять – на первоочередные Московские
центральные диаметры (от Лобни до Одинцова и от Нахабино до Подольска),
а также 11 пересадок на железнодорожные направления.
В
настоящий момент работы по проектированию и строительству идут на всех
участках Большой кольцевой линии. Новый
пересадочный контур планируется замкнуть к 2023 году.