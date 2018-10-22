Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Савеловская на базе одноименной станции Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется запустить в следующем году. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Транспортно-пересадочныйузел (ТПУ) "Савеловская" на базе одноименной станции Большой кольцевойлинии (БКЛ) планируется запустить в следующем году. Об этом сообщилглава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.По его словам, сначала будет введена в эксплуатацию станция большого метрокольца. "А остальные элементы транспортно-пересадочного узла будут запущены в следующем году с полным благоустройством", – уточнил Хуснуллин.ТПУ"Савеловская" объединит несколько видов транспорта. Там соединятсяпассажиропотоки Савеловского железнодорожного направления, двух линийподземки – Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой, наземногообщественного транспорта. В рамках проекта пересадочного узлапланируется реконструкция Савеловского вокзала и прилегающейулично-дорожной сети.Крометого, как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, ТПУ будет обслуживать одиниз первоочередных маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) отЛобни до Одинцова. В целом, общий пассажиропотоктранспортно-пересадочного узла составит порядка 300 тысяч человек всутки.Саму станцию "Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка") планируется открыть в ближайшие месяцы. По словам Марата Хуснуллина,она примет первых пассажиров до конца этого года. "Уже готовыоборотные тупики для поездов, уложены пути", – отметил ранее главастоличного стройкомплекса.Большаякольцевая линия метро – один из крупнейших инфраструктурных проектов нетолько в российской столице, но и в мире. На новом пересадочном контуребудет 31 станция, его длина составит 67 километров. БКЛ существенноразгрузит станции подземки внутри старого кольца, в среднем пассажирысэкономят в пути около 20 минут.Большое метрокольцобудет иметь 19 пересадок на другие линии подземки, четыре – наМосковское центральное кольцо (МЦК), пять – на первоочередные Московскиецентральные диаметры (от Лобни до Одинцова и от Нахабино до Подольска),а также 11 пересадок на железнодорожные направления.настоящий момент работы по проектированию и строительству идут на всехучастках Большой кольцевой линии. Новыйпересадочный контур планируется замкнуть к 2023 году.