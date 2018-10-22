Слова президента РФ Владимира Путина относительно попадающих в ад агрессоров и попадающих в рай мучеников является аллегорией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Слова президента РФ Владимира Путина относительно попадающих в ад агрессоров и попадающих в рай мучеников является аллегорией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Выступая на пленарном заседании Валдайского форума, президент России говорил "не о рае главным образом, не о том, кто куда попадет, а речь шла о том, и это главное, и это многие пропустили, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара", — сказал Песков.Он подчеркнул, что в российской доктрине о ядерном оружии "право на первый удар не зафиксировано", передает "Интерфакс"."Мы никогда ни на кого не нападем первыми. Вот что сказал президент. Но если на нас нападут, то вот тогда все попадут кто в ад, кто в рай, и так далее. Вот что было главное, здесь очень важно это понять. Остальное — это все аллегория", — подчеркнул Песков.