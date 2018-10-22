Артист высказался на своей странице в Instagram. Он обратился к поклонникам своего творчества.

Артист высказался на своей странице в Instagram. Он обратился к поклонникам своеготворчества.Пока общественностьобсуждает отношения Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой, самюморист предпочитает не комментировать слухи. 29-летняя женщина, которойприписывают беременность от артиста, ранее категорично заявила, что это "несоответствует действительности".Петросян же опубликовалв своем микроблоге пост, посвященный не личной жизни, а творчеству. "Вопрос:назовите максимальное количество моих телевизионных партнеров в "ГолубомОгоньке на Шаболовке", – написал Евгений Ваганович своимпочитателям.Судя по всему, юмористхочет отвлечь зрителей от сплетен о его личной жизни, переведя их внимание вдругую плоскость. За правильный ответ он обещал победителям подарки.Напомним, репортерызаподозрили Татьяну Брухунову в беременности после видео возле КЦ "Москвич", где прошли съемкиконцерта "Петросян-шоу". Юморист и его молодая помощница прибыли на автомобилес личным водителем. СМИ отметили, что она пряталась за спиной Петросяна и сильнопоправилась.Несмотря на активные пересуды,точно не известно, соединяют ли Брухунову и Петросянане только деловые, но и любовные отношения. Но говорят, что именно из-заТатьяны юморист решил развестись спустя более 30 лет брака с Еленой Степаненко.ной Степаненко.