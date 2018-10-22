Артист высказался на своей странице в Instagram. Он обратился к поклонникам своего
творчества.
Артист высказался на своей странице в Instagram. Он обратился к поклонникам своего
творчества.
Пока общественность
обсуждает отношения Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой, сам
юморист предпочитает не комментировать слухи. 29-летняя женщина, которой
приписывают беременность от артиста, ранее категорично заявила, что это "не
соответствует действительности".
Петросян же опубликовал
в своем микроблоге пост, посвященный не личной жизни, а творчеству. "Вопрос:
назовите максимальное количество моих телевизионных партнеров в "Голубом
Огоньке на Шаболовке", – написал Евгений Ваганович своим
почитателям.
Судя по всему, юморист
хочет отвлечь зрителей от сплетен о его личной жизни, переведя их внимание в
другую плоскость. За правильный ответ он обещал победителям подарки.
Напомним, репортеры
заподозрили Татьяну Брухунову в беременности после видео возле КЦ "Москвич", где прошли съемки
концерта "Петросян-шоу". Юморист и его молодая помощница прибыли на автомобиле
с личным водителем. СМИ отметили, что она пряталась за спиной Петросяна и сильно
поправилась.
Несмотря на активные пересуды,
точно не известно, соединяют ли Брухунову и Петросяна
не только деловые, но и любовные отношения. Но говорят, что именно из-за
Татьяны юморист решил развестись спустя более 30 лет брака с Еленой Степаненко.ной Степаненко.