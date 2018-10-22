Скандально известный депутат Государственной думы Наталья Поклонская показала своего мужа.
Скандально известный депутат Государственной думы Наталья Поклонская показала своего мужа.
Совместное интервью супруги дали программе "Новые русские сенсации" на НТВ.
О том, что Наталья Поклонская вышла замуж, стало известно летом. Новость стала сенсацией № 1. Долгое время Наталья и ее супруг не комментировали эту новость.
Как стало известно, Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека в России, 47-летнего Ивана Соловьева. Новый супруг депутата — доктор юридических наук. Так же имеет отношение к правоохранительным органам: работал старшим следователем по особо важным делам в налоговой полиции.
"У меня было более 200 звонков на телефон!" — вспоминает Иван Соловьев, пришлось даже забросить телефон под диван, чтобы не отвечать на бесчисленные сообщения с одним и тем же вопросом.
Свадьбу Иван и Наталья отпраздновали подальше от посторонних глаз. "Мы провели мероприятие очень скромно, для своих родных, для близких. Мы делали это для себя!" — делится Поклонская.