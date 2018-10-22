Скандально известный депутат Государственной думы Наталья Поклонская показала своего мужа.

Скандально известный депутат Государственной думы Наталья Поклонская показала своего мужа.Совместное интервью супруги дали программе "Новые русские сенсации" на НТВ.О том, что Наталья Поклонская вышла замуж, стало известно летом. Новость стала сенсацией № 1. Долгое время Наталья и ее супруг не комментировали эту новость.Как стало известно, Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека в России, 47-летнего Ивана Соловьева. Новый супруг депутата — доктор юридических наук. Так же имеет отношение к правоохранительным органам: работал старшим следователем по особо важным делам в налоговой полиции."У меня было более 200 звонков на телефон!" — вспоминает Иван Соловьев, пришлось даже забросить телефон под диван, чтобы не отвечать на бесчисленные сообщения с одним и тем же вопросом.Свадьбу Иван и Наталья отпраздновали подальше от посторонних глаз. "Мы провели мероприятие очень скромно, для своих родных, для близких. Мы делали это для себя!" — делится Поклонская.