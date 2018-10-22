Потерпевшей позвонил неизвестный, который представился ее внуком и сообщил о том, что он попал в беду и ему нужны деньги...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Донскому району задержали 25-летнего приезжего, подозреваемого в покушении на мошенничество в отношении 87-летней жительницы столицы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о возможных противоправных действиях в отношении пожилой москвички. По словам звонившей – сотрудницы финансового учреждения, к ним пришла пожилая женщина, которая в срочном порядке хотела снять со своего счета сбережения в размере 400 тысяч рублей. Работников организации смутил тот факт, что ее сопровождал неизвестный мужчина. На место происшествия были направлены оперативники уголовного розыска ОМВД России по Донскому району. Подозреваемый был задержан. Им оказался 25-летний приезжий из ближнего зарубежья.Установлено, что потерпевшей позвонил неизвестный, который представился ее внуком и сообщил о том, что он попал в беду и ему нужны деньги. Также звонивший предупредил, что за деньгами приедет его знакомый. Через некоторое время к дому потерпевшей приехал мужчина, который отвез пенсионерку в одно из финансовых учреждений.Следствием ОМВД России по Донскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22