В ближайшую среду, 24 октября, можно будет наблюдать красивейший восход Луны. Второе полнолуние после осеннего равноденствия будет необычным: ночное светило будет особенно ярким, а его цвет – особо насыщенным. У такого осеннего полнолуния даже есть названия – охотничье или жизнерадостное

В ближайшую среду, 24 октября, можно будет наблюдать красивейший восход Луны. Второе полнолуние после осеннего равноденствия будет необычным: ночное светило будет особенно ярким, а его цвет – особо насыщенным.У такого осеннего полнолуния даже есть названия – "охотничье" или "жизнерадостное", сообщается на странице Московского планетария в "Фейсбуке".24 октября "жизнерадостная" Луна появится над восточным горизонтом после 18 часов и будет путешествовать по небу до утра.