В последнее время города области всё больше интересуют федеральные программы.

В последнее время города области всё больше интересуют федеральные программы.Главный канал страны смог показать регион с разных сторон.Прокатись с ветеркомВот уже несколько дней в социальных сетях обсуждают новый спуск для инвалидов, который обрудовали в микрорайоне Вяткино. Якобы он слишком крутой, практически отвесный. Колясочник вряд ли сможет съехать по нему самостоятельно.Над этой чудо-конструкцией посмеялся и Иван Ургант в эфире своей программы на Первом канале.«В городе Владимире построили спуск для инвалидов-колясочников. Для интересующихся сообщу - спуск находится слева. Администрация Владимира всё продумала. Видишь, дорожный знак? За него, как раз, цепляется человек на инвалидной коляске, делает 2 оборота и уже с размаху въезжает в остановку, а может, и сразу в автобус», - пошутил ведущий.Глава администрации Вяткино Валерий Сафонов пояснил, что фото сделали, когда строители ещё не завершили свою работу. Спуск оборудуют перилами, этот пункт есть в контракте с подрядчиком. Валерий Сафонов согласился, что съезд действительно крутой, но не настолько, как кажется, если смотреть на снимок. По его словам, изначально лестницу проектировали для дачников, чтобы тем было легче нести сумки до остановки.Раньше к автобусу вела лишь небольшая тропинка. Местные дачники просили администрацию построить нормальный спуск. Так что, у главы Вяткино претензий к подрядчику нет.Пробуждают гордостьОднако наш регион может заинтересовать телевизионщиков не только нелепыми сооружениями. Ведущие Первого канала 3 дня пробыли во Владимире, снимая его для проекта «Открываем Золотое кольцо России». Успели они заехать и во всеми любимый Суздаль.Помимо основных архитектурных памятников, центральных улиц и исторически значимых локаций столицы региона, в кадр попали и некоторые владимирские музеи: «Музей пряника», «Старая аптека» и «Музей ложки».«Их проект мне чем-то напомнил программу «Орёл и решка». Молодой человек с девушкой ездят по городам и изучают местные достопримечательности, только без золотой карты, конечно. Да и ведущая в этот день приболела, поэтому в наш музей молодой человек приехал без неё, просто с оператором, - рассказала экскурсовод «Старой аптеки» Маргарита Марова, - Я в костюме сестры милосердия провела для ведущего мастер-класс по приготовлению духов и ароматических масел. Антон добавил в духи ингредиенты на свой вкус, в том числе и масло пачули, так как оно привлекает финансовый поток. Ведущий даже пошутил, воскликнув: «Так вот как пахнут деньги!» В итоге в объективе получилось всё довольно красиво».Далее съёмочная группа отправилась в кафе «Блинчики», где отведала наши самые традиционные - с вишней. А в гостиничном комплексе «Русская деревня» бригада Первого канала уже не просто ела, а готовила. Причём самую настоящую кашу в самой настоящей русской печи.После вкусных приключений по Владимиру съёмочная группа поехала в Суздаль. Там ведущие побывали в ресторане и кафе «Огурец» и покатались на речном трамвайчике.Серии о Суздале и Владимире вышли в эфире программы «Доброе утро».КстатиНедавно в регион приезжал и телеканал «Спас». Он тоже планирует серию передач, для которых уже собирает рецептуру русских блюд, доступных для простых хозяек. В области сняли 4 программы. Ведущие практически всё готовили в печи: щи, кашу, кролика в сметане, картофель, запечённый в сливках, быстрые пирожки с судаком и луковые ржано-пшеничные лепёшки. Также на камеру продемонстрировали, как создают фирменный салат «Клязьма», присущий только владимирскому краю.СправкаЦикл фильмов о городах и регионах нашей родины расскажет об их туристической привлекательности. Стартовали съёмки в Крыму, Краснодарском крае и Карелии. Потом ведущие Ольга Якунина и Антон Исюков поехали на авто на экскурсию по 8 городам «Золотого кольца». В том числе и по Владимиру. По замыслу продюсеров, передача именно о нём станет главным украшением патриотического сериала.