Украинские ракеты должны лететь на Москву и Санкт-Петербург. Об этом заявил политолог из Незалежной Юрий Романенко. По его мнению, Киеву следует воспользоваться выходом Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и начать выпускать оружие, которое сможет поражать цели на территории России.

Украинские ракеты должны лететь на Москву и Санкт-Петербург. Об этом заявил политолог из Незалежной Юрий Романенко.По его мнению, Киеву следует воспользоваться выходом Соединенных Штатовиз Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) иначать выпускать оружие, которое сможет поражать цели на территорииРоссии.Такойшаг Вашингтона он назвал хорошим шансом для усиления ракетногопотенциала Украины. "Текущие соглашения запрещают нам иметь ракеты сдальностью более 500 километров, а производить мы их пока еще можем", – написал Романенко в своем Telegram-канале.ВыходСоединенных Штатов из договора дает Украине шанс как можно быстреепоставить на вооружение ракеты, способные достать до Москвы,Санкт-Петербурга и других российских городов, полагает он. По его словам, особоафишировать такие цели не нужно, однако с учетом уже открытогоВашингтоном ящика Пандоры придерживаться прошлых договоренностей смысла нет.Ракетостроительнаяотрасль, полагает Романенко, позволит укрепить экономику страны,создаст десятки тысяч рабочих мест, стимулирует развитие науки."Наконец, это лучший способ остудить пыл любого агрессора", – добавилон.Впрочем,даже у Романенко есть зерно сомнения относительно реализуемостиподобного плана. С текущим "организационно-политическим параличом"Украины, уверен он, такая задача стране не под силу.Странно,что Романенко не упомянул о полностью разваленной промышленности,образовании и науке, благодаря чему некогда богатейшая республика СССР,способная производить самолеты и авианосцы, теперь мечтает об участиаграрного придатка Европы.Напомним,президент США в минувшие выходные объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД.Как обычно, виновной в таком развитии событий глава Белого дома объявилРоссию. Москва, со слов президента Соединенных Штатов, много летнарушает соглашение.Российская сторона, в свою очередь, неоднократно отмечала, что соблюдаетдоговоренности. По словам главы МИДа Сергея Лаврова, Москва также имеетсерьезные претензии к американским коллегам по соблюдению ДРСМД.Договор о ракетах средней и малой дальности был подписанпрезидентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987году. Он предписывал сторонам уничтожить имевшиеся у них на вооружениибаллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней(1000-5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.