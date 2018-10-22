Посуда для ресторанов: фарфоровые комплекты и формы для выпечки

Ресторанный бизнес требует не только владения маркетинговыми инструментами, позволяющими привлечь большое количество клиентов, но и практических знаний, касающихся таких важных аспектов, как подача блюд и сервировочная этика. Соблюсти правила ресторанного этикета невозможно без посуды от признанных брендов, ведь многие посетители отлично разбираются в этом вопросе, и могут уличить заведение в попытках сэкономить на качестве обслуживания. Как следствие, можно потерять клиентскую базу, которая отправится к конкурентам.

Практичные посудные изделия из фарфора

Сервировочные комплекты рекомендуется покупать с запасом из расчета посадочных мест, плюс несколько взаимозаменяемых предметов. Классикой жанра считаются белые тарелки – это чаще всего фарфоровая посуда, которую советуют приобретать рестораторы с большим опытом работы. Изделия из качественного фарфора обладают несколькими преимуществами:



позволят подчеркнуть высокий статус заведения;



практичные приборы долго сохраняют первоначальный блеск;



стойкость к машинной и ручной мойке;



экологическая безопасность для посетителей.



Хороший фарфор можно определить сразу – это правильные геометрические формы, и ровные глазурованные покрытия. На таких тарелках одинаково эстетично будут выглядеть как основные горячие блюда, так и десерты, выпеченные с помощью специальных форм.

Формы для выпекания и подачи кондитерской продукции

Не секрет, что кафе и рестораны, славящиеся выпечкой, имеют большую популярность, но требования к кондитерским изделиям чрезвычайно высоки. На сайте https://klenmarket.ru/shop/inventory/confectionery-equipment/bakewarecalculations/ можно приобрести множество различных формовок, и специалисты советуют не пренебрегать разнообразием ассортимента, оснащая кухню круглыми, треугольными и фигурными приспособлениями. Материалы для формовочных изделий могут быть следующими:



силикон;



металл;



огнеупорное стекло.



Многие из них служат не только для запекания, но и годятся для выкладки тортов, пирожных и других блюд, не снижая при этом уровня сервировочного этикета.

Гости приходят в ресторан, чтобы насладиться изысканной пищей, но кроме приятных вкусовых ощущений, они хотят получить положительные эмоции и впечатления, а грамотно выбранная, идеально чистая и красивая посуда справится с этим без труда.