Один из участников необычной аварии, произошедшей в Санкт-Петербурге, опубликовал видео, запечатлевшее момент столкновения трамвая и троллейбуса. К счастью, в результате инцидента, произошедшего в минувший вторник, никто не пострадал.

Необычное дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта произошло на Заневской площади в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга еще в минувший вторник, 16 октября, однако видео столкновения опубликовано только сейчас.Регистратор, установленный в трамвае, запечатлел момент столкновения "автора ролика" с троллейбусом после неудачной попытки повернуть налево на пересечении Заневского и Новочеркасского проспектов.К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Единственным последствием ДТП стала внушительная пробка, образовавшаяся на подъездах к месту аварии.