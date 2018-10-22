В цеху завода Электроцинк во Владикавказе, где в ночь на воскресенье произошел пожар, не было системы автоматического пожаротушения, сообщил источник в экстренных службах города.

В цеху завода "Электроцинк" во Владикавказе, где в ночь на воскресенье произошел пожар, не было системы автоматического пожаротушения, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.Со своей стороны глава предприятия Игорь Ходыко сообщил журналистам, что завод возобновит работу после оценки ущерба от пожара, а также "от технических решений, которые будут приняты при ликвидации чрезвычайной ситуации". По его мнению, возгорание на заводе не было связано с нарушением технологических процессов.Пожар в цеху электролиза цинка произошел в ночь на воскресенье, 21 октября. Сперва площадь пожара составляла 500 квадратных метров, но потом она выросла до 4500 квадратных метров – пожар перекинулся на складские помещения, где хранятся емкости с соляной кислотой. Часть стены и кровли здания обрушились. В ходе тушения огня один пожарный погиб и двое пострадали.