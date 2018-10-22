«Золотой» результат владимирского боксёра. С 8 по 17 октября 2018 года в Анапе проходило первенство Европы по боксу среди юношей 15-16 лет. В нём участвовали в общей сложности более 500 спортсменов из 31 страны мира. Юношеская сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав 10 медалей: пять золотых, две серебряных и три бронзовых.
<a href="http://33live.ru/novosti/22-10-2018-privyoz-zoloto-pervenstva-evropy.html" target="_blank">Привёз «золото» первенства Европы</a> - «Золотой» результат владимирского боксёра. С 8 по 17 октября 2018 года в Анапе проходило первенство Европы по боксу среди юношей 15-16 лет. В нём участвовали в общей сложности более 500 спортсменов из 31 страны мира. Юношеская сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав 10 медалей: пять золотых, две серебряных и три бронзовых.
[url=http://33live.ru/novosti/22-10-2018-privyoz-zoloto-pervenstva-evropy.html]Привёз «золото» первенства Европы[/url] - «Золотой» результат владимирского боксёра. С 8 по 17 октября 2018 года в Анапе проходило первенство Европы по боксу среди юношей 15-16 лет. В нём участвовали в общей сложности более 500 спортсменов из 31 страны мира. Юношеская сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав 10 медалей: пять золотых, две серебряных и три бронзовых.