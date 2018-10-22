«Золотой» результат владимирского боксёра. С 8 по 17 октября 2018 года в Анапе проходило первенство Европы по боксу среди юношей 15-16 лет. В нём участвовали в общей сложности более 500 спортсменов из 31 страны мира. Юношеская сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав 10 медалей: пять золотых, две серебряных и три бронзовых.

Золотой результат владимирского боксёра. С 8 по 17 октября 2018 года в Анапе проходило первенство Европы по боксу среди юношей 15-16 лет. В нём участвовали в общей сложности более 500 спортсменов из 31 страны мира. Юношеская сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав 10 медалей: пять золотых, две серебряных и три бронзовых. Одну из высших наград в копилку принёс владимирец Рамазан Дадаев. Он выступал в весовой категории 75 килограммов.