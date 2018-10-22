Профильный комитет Госдумы рекомендовал палате принять проект
федерального бюджета страны на 2019-21 годы в первом чтении. По словам главы
комитета Андрея Макарова, бюджет создает возможности для качественного
экономического роста и обладает огромным запасом прочности.
Профильный комитет Госдумы рекомендовал палате принять проект
федерального бюджета страны на 2019-21 годы в первом чтении. По словам главы
комитета Андрея Макарова, бюджет создает возможности для качественного
экономического роста и обладает огромным запасом прочности.
В проекте федерального бюджета на 2019-2021 годы выделяются
беспрецедентно большие средства на решение важнейших задач по повышению
качества жизни людей и укреплению конкурентоспособности страны, сказал глава комитета
Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Парламентарий подчеркнул, что документ не просто создает
гарантии выполнения социальных обязательств, а предлагает возможности для
качественного экономического роста и обладает огромным запасом прочности.
По
его словам, бюджет очень тщательно был рассмотрен всеми комитетами Госдумы не
только с точки зрения выделяемых средств, но и с учетом тех задач, которые эти
средства должны помочь решить.
Основу бюджета составляют национальные проекты и указ президента,
который и определяет те цели, которые предстоит в ближайшую трехлетку
достигать.
Макаров сообщил, что все 25 комитетов, которые давали свои
заключения по государственным программам, предложили поддержать принятие
бюджета в первом чтении. И это при том, что половину думских комитетов возглавляют
представители оппозиции.
Была и критика проекта бюджета со стороны экспертов,
но, тем не менее, и они посчитали не просто возможным, а необходимым его принятие.
По словам Макарова, законопроект поддержали также Общественная палата, Центробанк
и представители регионов.
Важно то, что впервые за достаточно большой промежуток
времени в России принимается профицитный бюджет, отметил глава комитета. Это дает
уверенность, что все социальные обязательства государства будут выполнены
независимо от цен на нефть и газ, и возможные новые санкции Запада.
Важнейшей задачей второго чтения Макаров назвал
информирование регионов о тех средствах, которые они получат. Он также подчеркнул,
что беспрецедентно большие средства выделяются на решение важнейших для
качества жизни людей и повышения конкурентоспособности страны цели. И здесь
важно проследить за исполнением бюджета и обеспечить эффективность расходование
денег. Депутаты сыграют в этом процессе важную роль и возьмут его на парламентский
контроль.
Напомним, что 29 сентября в Госдуму из правительства поступил
пакет документов федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов. Кабмин внес его в двух видах: в электронном и на бумажном носителе.
Сразу же законопроект был направлен Советом Госдумы в
комитеты и регионы для широкого обсуждения. "Это бюджет новых возможностей
развития страны", – отметил спикер палаты Вячеслав Володин.
В проекте бюджета на 2019 год заложены доходы в 19,969
триллионов рублей, расходы составят 18,037 триллионов. Таким образом, бюджет
планируется профицитным. Госдума планирует принять его до конца ноября, первое чтение
пройдет 24 октября.
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