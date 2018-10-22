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<a href="http://33live.ru/novosti/22-10-2018-profilnyj-komitet-dumy-odobril-predlozhennyj-pravitelstvom-byudzhet.html" target="_blank">Профильный комитет Думы одобрил предложенный правительством бюджет</a> - Профильный комитет Госдумы рекомендовал палате принять проект федерального бюджета страны на 2019-21 годы в первом чтении. По словам главы комитета Андрея Макарова, бюджет создает возможности для качественного экономического роста и обладает огромным запасом прочности.