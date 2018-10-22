В Хакасии прорвало дамбу в селе Московское. Вода затопила целую улицу. Жители нескольких домов эвакуированы, все они временно переехали к родственникам и соседям. На месте работает тяжелая техника. В село уже приехал врио главы республики Михаил Развозжаев.

В Хакасии прорвало дамбу в селе Московское. Вода затопила целую улицу. Жители нескольких домов эвакуированы, все они временно переехали к родственникам и соседям. На месте работает тяжелая техника. В село уже приехал врио главы республики Михаил Развозжаев.Сильнейшая волна едва не смыла целую улицу в хакасском поселке Московский. Накануне вечером люди услышали шум, а через мгновение огороды, хозяйственные постройки и дома начали наполняться водой."Шумит, шумит, к окну подхожу — а по палисаднику вода идет! — рассказывает Владимир Петров. — Только вышли на асфальт — она все тут залила!"Половина огорода обвалилось в пропасть, стену в гараже снесло бурным потоком воды. Соседи вовсе лишились всего имущества. После потопа в негодность пришло жилье, испорчена мебель, одежда, бытовая техника. На время, пока будут восстанавливать дом, семью приютили друзья."Я выскочил, в чем был, меня прямо волной ударило. Я схватил, что было, выбирался — по пояс вода", — говорит Сергей Янгов.Наводнения в это время года никто не ожидал — тем более, что в регионе сейчас стоит сухая погода. Поэтому к приходу большой воды люди не готовились. Как выяснилось, паводок произошел из-за прорыва дамбы — она сдерживала небольшое озеро, которое находится рядом с поселком. Сейчас прямо посередине дамбы зияет огромная дыра, а озеро практически исчезло. Водой залиты все поля, лес и поселковые улицы.Для ликвидации последствий к месту прорыва стягивают тяжелую технику. Грузовиками подвозят материал, которым засыпают гигантскую промоину.На месте происшествия работает временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Развозжаев. Уже установлено, что у этого ЧП есть виновники: плотина разрушилась из-за нарушений при ремонте гидросооружения. Рабочие самовольно пробили отверстие в дамбе, чтобы осушить озеро, но силу напора не рассчитали. Комиссия оценивает ущерб, который нанесен наводнением. Решено, что все потерпевшие получат денежную помощь."Идет составление всех необходимых актов, документов. Объявлен режим республиканского ЧС. Будем возмещать ущерб. Но еще раз говорю: моя позиция — вина полностью на подрядчике, значит, все средства, потраченные республикой, будут взысканы с подрядчика", — сказал Леонид Развозжаев.Устранять последствия рукотворного наводнения будут не один день. Кроме ремонта дамбы нужно оказать помощь пострадавшим людям. Власти региона пообещали, что уже в ближайшее время будут проведены денежные выплаты.