Певица Лолита Милявская опубликовала странный ролик на своей странице в Instagram, в котором рассказала о нелегкой жизни во время концертного тура.

Певица Лолита Милявская опубликовала странный ролик на своей странице в Instagram, в котором рассказала о нелегкой жизни во время концертного тура.Артистка поделилась, что во время поездки из Таллина в Ригу на автобусе она очень хотела спать и сделала себе кровать для сна из кресла. "Со стороны ужасно выглядит, да? Как будто проснулась непонятно где. Кто-то скажет: Вот, докатилась как бомж. А я в автобусе. Из Таллина в Ригу. Импровизированная кроватка", – сказала она подписчикам.Многие подписчики обратили внимание на то, что певица хорошо выглядит без косметики. "Вы такая настоящая. Спасибо, что без фильтров. Вы классная", "Настоящая, искренняя, обаятельная, без фильтров и раскрасок. Здорово! Мне нравится ваш образ", "Молодец! Не на показуху, а так, как есть на самом деле". Кто-то признался, что это видео стало для него открытием: "Многим гастроли артистов видятся райским садом. Мол, везде тебе комфорт-уют. А вот и нет. Наглядный пример. Приходится подстраиваться под реалии. Выручает сноровка и чувство юмора".Но были среди них и те, кто посчитал, что Лолите не следовало выкладывать такой ролик: "Со стороны точно дура. Противно на тебя смотреть", "Ужасный вид". Но недоброжелателей оказалось гораздо меньше.Ранее Андрей Малахов опубликовал видео на своей странице в Instagram, на котором певица Лолита Милявская в боксерских перчатках накинулась на него с кулаками. Сам телеведущий закрылся от нее стулом. "Похоже @lolitamilyavskaya близко к сердцу принимает все происходящее... @stas_kostyushkin_official спасибо за поддержку", – подписал короткий ролик Малахов.