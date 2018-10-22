В 2020 – 2024 годах Россия и США осуществят раздел Украины. По словам генерального директора института ЕврАзЭС Владимира Лепехина, Незалежная - это пространство, по которому проходит граница между западной и восточной цивилизациями.

2020 – 2024 годах Россия и США осуществят раздел Украины. По словамгенерального директора института ЕврАзЭС Владимира Лепехина, Незалежная -это пространство, по которому проходит граница между западной ивосточной цивилизациями.Экспертотметил, что российско-евразийская и западноевропейская цивилизациянаходятся в состоянии гибридной войны. Причем Запад, уверен аналитик,никогда не остановится в своем движении на восток, если это сулит емуприбыль. Не способен воспрепятствовать этому даже нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.Россия, в свою очередь, рассматривая значительную часть Незалежнойкак сегмент русской цивилизации, также не сдаст свои интересы наУкраине. Лепехин считает наиболее вероятным развитие событий, прикотором геополитический конфликт по поводу Незалежной между Москвой и Вашингтоном будет приостановлен путем заключения договоренностей между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.Помнению политолога, в ближайшее время украинские власти будутподдерживать режим боевых действий в Донбассе, но вечно такая ситуацияпродолжаться не может. Договоренности между Москвой и Вашингтоном,полагает Лепехин, будут иметь место при условии переизбрания Трампа навторой срок или смены политического режима в Киеве, который пойдет нафедерализацию Украины и предоставление большей самостоятельностирегионам.Экспертуверен: наиболее вероятен первый вариант. Назвал политолог и срокираздела Украины между Россией и США. По его мнению, это должно произойтив промежутке между 2020 и 2024 годами.Напомним, ранее Верховная рада проголосовала за продление закона об особом статусе Донбасса. Как утверждает депутат Александр Вилкул, голосованию предшествовал визит спецпредставителя президента США по Украине Курта Волкера.СМИ между тем озвучили любопытные детали визита американского дипломата. Сообщалось, что он фактически Верховной раде: еслиони не проголосуют за продление закона об особом статусе Донбасса, СШАне могут гарантировать, что Европа сохранит санкции против России.