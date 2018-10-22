Рабочая группа, занимающаяся в парламенте Украины разработкой проекта о статусе так называемой Автономной Республики Крым, рассмотрит вопрос о переименовании полуострова.

Рабочая группа, занимающаяся в парламенте Украины разработкой проекта о "статусе" так называемой Автономной Республики Крым, рассмотрит вопрос о переименовании полуострова.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность известил депутат Верховной рады Рефат Чубаров, подчеркнув, что его коллеги подготовили проект изменений в Конституцию Украины.По его словам, вариантов переименования несколько – Автономная Республика Крым, Крымская автономия или Крымско-татарская автономия.Чубаров отметил, что рабочая группа ратует за вариант "Крымская автономия", подчеркнув, что представительный орган на полуострове будет именоваться советом автономии.Варианты нового названия Крыма будут направлены на рассмотрение конституционной комиссии, а затем — Верховной рады.Крым, входивший в состав Украины до 2014 года, после референдума стал российским субъектом — Республикой Крым.