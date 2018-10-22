В словах Владимира Путина о россиянах-мучениках и рае совсем
другая суть. В Кремле разъяснили заявление президента, сделанное на заседании
Валдайского клуба.
В словах Владимира Путина о россиянах-мучениках и рае совсем
другая суть. В Кремле разъяснили заявление президента, сделанное на заседании
Валдайского клуба.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил,
что речь заявлении шла не о рае и не о том, кто куда попадет. Суть заключается
в том, что Россия никогда не нанесет превентивный ядерный удар.
"У нас в доктрине записано, что, если – вариант один —
на нас нападут с использованием ядерного оружия и – вариант два – на нас
нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой,
Россия считает себя вправе использовать ядерное оружие", – приводит слова
Пескова РИА Новости. Это было главным, все остальное – аллегория, добавил представитель
Кремля.
Напомним, что 18 октября на заседании дискуссионного клуба
"Валдай" Владимир Путин предостерег агрессоров от нападения на
Россию. В случае ядерной войны россияне в качестве мучеников попадут в рай, а
остальные просто сдохнут, сказал президент.
"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он
будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они
просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", – заявил Путин.
Глава государства также назвал условие, при котором Россия
может применить ядерное оружие. Это произойдет исключительно в том случае, если
военные удостоверятся, что кто-то наносит ядерный удар по нашей территории.
Случится это может в течение нескольких секунд, предупредил российский лидер.
Сам факт возможного применения ядерного оружия президент
назвал всемирной катастрофой. "Россия не может быть ее инициатором",
– заключил Владимир Путин.