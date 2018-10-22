В словах Владимира Путина о россиянах-мучениках и рае совсем другая суть. В Кремле разъяснили заявление президента, сделанное на заседании Валдайского клуба.

В словах Владимира Путина о россиянах-мучениках и рае совсемдругая суть. В Кремле разъяснили заявление президента, сделанное на заседанииВалдайского клуба.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил,что речь заявлении шла не о рае и не о том, кто куда попадет. Суть заключаетсяв том, что Россия никогда не нанесет превентивный ядерный удар."У нас в доктрине записано, что, если – вариант один —на нас нападут с использованием ядерного оружия и – вариант два – на наснападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой,Россия считает себя вправе использовать ядерное оружие", – приводит словаПескова РИА Новости. Это было главным, все остальное – аллегория, добавил представительКремля.Напомним, что 18 октября на заседании дискуссионного клуба"Валдай" Владимир Путин предостерег агрессоров от нападения наРоссию. В случае ядерной войны россияне в качестве мучеников попадут в рай, аостальные просто сдохнут, сказал президент."Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что онбудет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а онипросто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", – заявил Путин.Глава государства также назвал условие, при котором Россияможет применить ядерное оружие. Это произойдет исключительно в том случае, есливоенные удостоверятся, что кто-то наносит ядерный удар по нашей территории.Случится это может в течение нескольких секунд, предупредил российский лидер.Сам факт возможного применения ядерного оружия президентназвал всемирной катастрофой. "Россия не может быть ее инициатором",– заключил Владимир Путин.