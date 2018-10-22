Проект пройдет государственную экспертизу в ноябре

Проект пройдет государственную экспертизу в ноябреСуздальская администрация сообщила, что реконструкцию местного стадиона проведут в 2019 году. Глава администрации Сергей Сахаров пояснил, что проектировщики не смогли уложиться в установленные ранее сроки.По данным суздальской мэрии, изначально подготовка проекта должна была занять два с половиной месяца. А по факту на работу ушло уже почти полгода. Средства на реконструкцию выделят по программе «Газпром-детям».Напомним, первый этап реконструкции стадиона прошел в 2017 году. За 26 миллионов рублей сделали новое искусственное поле, освещение и раздевалки.